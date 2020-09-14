متغيرتش زي ناس كتير.. راندا البحيري تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف

هنأت الفنانة راندا البحيري الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده الـ42.

وظهرت راندا البحيري في فيديو قائلا: عزيزي النجم المحترم المحبوب.. شاهدتي فيك مجروحة لاني اعرفك من قبل التمثيل، من الناس الي متغيرتش زي ناس كتير ولو في تغير فهو للاحسن".

واضافت: "ربنا يديك علي قد نيتك وعلي قد احترامك ، بتمنالك الخير والسعادة من كل قلبي".

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ويحتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده اليوم وقد احتفلت به زوجته إنجى علاء.

يصادف اليوم 14 سبتمبر، عيد ميلاد يوسف الشريف الـ42، الذي حقق نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.