بضحك من قلبى .. سوسن بدر تداعب الجمهورها.. شاهد

نشرت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها على انستجرام عدة صور كوميديا لجمهورها على " فيس بوك " .

وعلقت سوسن بدر على الصور قائلة " انا معنديش فيسبوك حد من اصحابى بيبعتلى البوستات دى ومن كتر ما بحبها عايزاكم تشوفوها معايا ... بجد بضحك من قلبي و عارفه ان كل ده حب ".

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وشاركت الفنانة سوسن بدر في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.