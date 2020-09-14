شاليمار شربتلي تشارك في مبادرة "رسم وطن" على السيارات القديمة

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي في مبادرةٍ فنية، أُطلِقت أخيراً، بعنوان "رسم وطن"، تهدف إلى الرسم على السيارات والمركبات القديمة.

وتأتي مساهمتها في المبادرة، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، في إطار استعدادات السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ 90، في 6 من شهر صفر، الموافق 23 من سبتمبر تحت شعار "همة حتى القمة

وسيعمل المشاركون في المبادرة على تحويل عددٍ من السيارات القديمة إلى تحف فنية من أجل عرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسية، تزامناً مع انطلاق احتفالات السعودية بذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسِّس عبدالعزيز.

وتنطلق "رسم وطن" من منتجع "أويا بيتش ريزورت" جدة، ثم تنتقل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي لوضع لمساتها النهائية على الأعمال الفنية في الواجهة البحرية.

وتهدف المبادرة إلى استثمار الأدوات القديمة، التي تستغني عنها المجتمعات، بإعادة تدويرها، وتحويلها من ملوثاتٍ للبيئة إلى أعمالٍ فنية، تسهم في إثراء الذائقة البصرية، وستشمل في مرحلتها الثانية كافة المدن السعودية، قبل أن تنطلق للعالمية بتصدير هذه الأعمال الفنية إلى الخارج، وإيصال الفن السعودي لكل أرجاء العالم.

وبهذه المناسبة، قدمت الفنانة شاليمار شربتلي، رائدة فن الموفينج آرت"، شكرها لصالح بن علي التركي، أمين محافظة جدة، على دعمه هذه المبادرة الوطنية، وجلب السيارات والمركبات القديمة للرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية، تجذب أهالي مدينة جدة وزوارها، لافتةً إلى أن فن تدوير المخلفات يعدُّ عملاً راقياً ونبيلاً، إذ يحوِّل ملوثات البيئة إلى أعمالٍ فنية جاذبة، مشددةً في تصريحها على أهمية الوعي الحكومي الجديد لرسم ملامح السعودية العظمى.

وبعد النجاح الذي حققته التجربة على المستوى العالمي، عبَّرت شاليمار عن سعادتها بنقل تجربتها الرائدة في الرسم على السيارات إلى السعودية، لافتةً إلى أن أهم ما يميز التجربة في السعودية هو استخدام السيارات والمركبات القديمة، وإعادة تدويرها بالفرشاة واللون، لتتحول الى تحفة فنية، تزيِّن عروس البحر الأحمر، مؤكدةً أنها خلال الأيام المقبلة ستنتهي من رسم لوحاتها التشكيلية على أربع سيارات لعرضها في 23 من الشهر الجاري مع بداية انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تبنَّت عدداً من المبادرات الفنية، بالشراكة مع المؤسسات والأفراد، بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي، ودعم رواده، وتحسين المشهد الحضري لمدينة جدة.