أنوشكا تكشف لـ"دوت الخليج الفني": ماحمسها للمشاركة فى"نجيب زاهى ذركش" مع الفخرانى

وكشفت فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، ماحمسها للمشاركة فى "نجيب زاهى ذركش"، حيث قالت"يعتبر هذا ثان تعاون لى مع الكبير يحيى الفخرانى وهذا أول شيء حمسنى للمشاركة".
وتابعت"كما أن المؤلف عبد الرحيم فأنا أحب النعومة الجميلة فى أسلوبه، وكان فى شخصيات كان كتبها كنت أتمنى أن امثلها، والمخرج شادى الفخرانى من أول قعدة معه عرفت أنه مخرج دقيق وسيد التفاصيل وبيعمل تحضيرات مع كل ممثل وده شيء بيسعدنى جدا".
واختتمت حديثها"أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور ونقدم شيء يليق بعقلية المشاهد، وسوف نبدأ تصوير المسلسل بدرى عن رمضان حتى نتجنب عنصر المفاجأة كما حدث فى رمضان الماضى".
يذكر أن "نجيب زاهى ذركش"، ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت كوميدي، وسوف يعرض في سباق دراما رمضان 2021، ومن إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال ويشارك فى بطولته بجانب الفنان القدير يحيى الفخرانى، كلا من أنوشكا، هالة فاخر وإسلام ابراهيم، ورامز أمير وكريم عفيفي.
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