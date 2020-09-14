حمودة حسين ينضم لفريق عمل مسلسل نسونجي بالحلال

يشارك الفنان حمودة حسين في المسلسل اللبناني السوري المشترك الجديد "نسونجي بالحلال"، والذي سينطلق تصويره الأيام المقبلة وهو من تأليف زهير قنوع وبطولة زياد برجي ونادين الراسي وهشام حداد وميرفا القاضي وإنطوانيت عقيقي ومحمد الجراح وإنجو ريحان ومحمد خير وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الكوميديا العربية، ومن إخراج نبيل لبس.
تصوير المسلسل سيجري بين بيروت وأبوظبي وتتناول أحداثه في إطار كوميدي مانعيشه من مواقف طريفة في زمن الكورونا من خلال شاب يجد نفسه رهن الحجر الصحي مع 3 سيدات.
ويعتبر هذا أول ظهور لنادين الراسي بعد أزمتها الصحية وخلافاتها مع طليقها جيسكار أبي نادر، حيث حاولت العودة مرارًا إلى التمثيل، لكن تلك المحاولات كانت تبوء بالفشل، وكانت الممثلة اللبنانية تطل بين فترة وأخرى للإعلان عن رجوعها للفن إثر غياب سنوات، إلا أنّ هذه الوعود لم تُنفذ.
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