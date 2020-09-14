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أحدث صور للنجم المصري رامي مالك من فيلم جيمس بوند

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كشف فريق عمل فيلم "جيمس بوند" صور جديدة من العمل الذى من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة والذى يشارك فيه النجم العالمى ذات الاصول المصرية رامى مالك. 

وكانت طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند بوسترا جديدا لفيلم  no time to die للنجم البريطاني دانيال كريج. 

ونشرت الحساب الرسمي لـ جيمس بوند عبر تويتر صورة لـ داينال كريج مصتدر البوستر ويحمل في يده مسدس وعلق قائلا :" رجل في مهمة .. شاهد السوبتر الجديد لفيلم  no time to die". 

كما نوه الحساب الرسمي عن طرح برومو جديد للفيلم سيطرح خلال أيام. 

يشار الى ان فيلم  no time to die  تأجل للعرض في شهر نوفمبر بدلا من شهر أبريل الماضي بسبب جائحة فيروس

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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