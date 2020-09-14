فاتن الحلو تكشف لـ دوت الخليج حقيقة هروب أسد من السيرك

وقالت فاتن الحلو فى ندوة لـ "دوت الخليج" قبل دخولها المستشفى امس بسبب كسر فى القدم : لم يحدث ان هرب اى اسد من السيرك الخاص بى ولكن مروج هذه الشائعة كان هدفه منها اثارة حالة من البلبة والزعر والخوف وهو ما تحقق بالفعل.
وأضافت فاتن الحلو : "تلقيت عديد من الاتصالات سواء من اهالى المنطقة او مسئولين كبار والداخلية يستوضحون حقيقة الامر وما تردد ولكن توجهت سريعا الى السيرك وقمت بتصوير فيديو مع الاسود من اجل التاكيد على عدم هروب اى منهم.
واوضحت فاتن الحلو : هذه الشائعة نالت منى وتسببت فى عزوف بعض الجمهور من السيرك واضرت بنا كثير فى توقت صعب خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تقليل اعداد الجمهور بالسيرك.
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