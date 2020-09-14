تامر حسني ينشر فيديو من كواليس ألبوم خليك فولاذي.. شاهد

cover البوم خليك فولاذي
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وكان تامر حسني قد طرح مؤخرًا كليب جديد بعنوان "اختراع" بمشاركة الفنان محمود العسيلي، والكليب من إخراج تامر حسني، كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم.
ويشارك تامر حسني حاليا في تصوير فيلم"مش أنا" تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته".
الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
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