عمرو دياب يحي حفلا بالسعودية بحضور نخبة من محبيه

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار عمرو دياب حفلا بالسعودية حيث أشعل الحفل بمجموعة من أروع أغانيه الجديدة منها "اماكن السهر" مالك غيران " جميلة " مهرجان ".
حيث طرح عمرو دياب، مؤخرًا أحدث أغنياته أماكن السهر، وظهرت معه دينا الشربيني في الكليب الخاص به .
أقيم الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك بحضور الالاف من محبية من السعودية والوطن العربي
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