قبلت يدها.. شاهد والدة ديانا كرزون تبكي في حفل زفافها

من جهة أخرى، كشفت تقارير إخبارية أردنية، عن قيام أجهزة الأمن في الأردن باستدعاء الإعلامي معتز العمري، بعد ساعات قليلة من بداية حفل زفافه على الفنانة الأردنية ديانا كرزون، وذلك بسبب مخالفته القرارات الصادرة بمنع قيام حفلات زفاف وعزاءات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
ولم تكشف وسائل الاعلام الأردنية عن مصير زوج ديانا كرزون، وإن كان تم التحفظ عليه أم أنه طلب استدعاء فقط، في الوقت الذي نوهت فيه التقارير الإخبارية أن حفل الزفاف أقيم بعدد محدود من الحضور ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعدما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة ديانا كرزون والذى يقام حاليا فى الأردن.
وظهرت ديانا فى الصور مع عريسها ووالدتها التى انهارت في البكاء وظهرت فى صورة أخرى وديانا تقبلها.
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