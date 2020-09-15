بعد لحظات من الفرح .. أول تعليق لـ زوج ديانا كرزون بعد القبض عليه

نشر الإعلامي معاذ العمري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل القبض عليه من قبل قوات الأمن فى الأردن عقب حفل زفافة اليوم على الفنانة ديانا كرزون.

وقال معاذ : "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الإعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.

وأضاف معاذ قائلا : "شكرًا لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.