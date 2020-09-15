"دوت الخليج" تهنئ الزميل عبده شرف بالزفاف السعيد

احتفل الزميل عبده شرف، الصحفي بجريدة "دوت الخليج"، بزفافه مؤخراً، و في ليلة من أجمل الليالي التي عاشها أهل العروسين في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، وبحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء، والذي أقيم وسط فرحة كبيرة من جانب الحضور. وتتقدم أسرة تحرير "دوت الخليج" بخالص التهاني للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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