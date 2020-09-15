أحمد حلمي: فترة الحظر لم تكشف لي صفات جديدة في منى زكي لهذا السبب

أما فيما يتعلق باكتشافه لصفات جديدة في زوجته الفنانة منى زكي قال أحمد حلمي خلال حلوله ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" إنه اكتشف فقط معاناة زوجته في تربية أبنائه ووجد صفات فيهم لم يكن يعرفها مسبقا.
وأشار إلى أن أبنائه يحملون جميع الصفات فمنهم الهادئ ومنهم العصبي وكثير الأسئلة.
يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي هو فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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