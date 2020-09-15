أحمد السقا يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده.. فيديو

ورد عليه يوسف الشريف قائلا: "النجم الكبير جدًا جدًا احمد السقا اللي بنتعلم منه بجد شكرًا جدًا.. وكل سنه وانت بخير ودايمًا مكسر الدنيا".
و يحتفل الفنان يوسف الشريف اليوم 14 سبتمبر بعيد ميلاده الـ42، وحقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.
ويحرص يوسف الشريف دائما على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "إنستجرام"، بأبرز الصور والإطلالات التي يظهر بها سواء في المناسبات الشخصية أو العامة.
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