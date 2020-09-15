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أحمد حلمي عن أول مقابلة له مع منى زكي: "كنت خايف ريحتي الوحشة توصل لها"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أحمد حلمى،  خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه كان معجب بالفنانة منى زكي وتمثيلها فى البداية، ويشاء القدر أن يجتمعا سويا فى المكتب من أجل مسرحية، ولكنه كان لا يعلم أنه سيقابلها.
وأشار خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" إلى أنه ذهب للمقابلة بملابس غير منظمة وعندما وجدها جالسة، أحرج من منظره، معبراً عن ذلك قائلاً: "بصيت في الأرض وكنت مكسوف ومكنش شاغل بالى غير إن ريحتي الوحشة متوصلش لمنى".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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