أحمد حلمي: "أول ما قولت لمنى زكي بحبك طلعت تجري"

وأوضح حلمي خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" عبر "dmc" في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج أنه فوجئ برد فعلها وذلك لأنها ابتسمت وتركته بشكل مفاجئ وانصرفت، وكان رد فعلها عكس توقعاته.
وتابع حلمي أنه بعد ذلك سافرت منى إلى جنوب أفريقيا لتصوير أحد أعمالها الفنية، وقرر أن يرسل لها وردًا من مصر إلى هناك في الفندق الذي تقيم فيه.
وأضاف أنها بعد عودتها لم تتحدث معه عن هذا الورد وقرر أن يسألها بنفسه، ولكن إجابتها كانت صادمة عندما أخبرته بأن هناك معجب آخر كان يرسل لها ورد يوميًا هناك ولكنه أوضح لها قصة الورد الذي أرسله لها وحينها وجدها سعيدة بما فعله واعترفت له بحبها.
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