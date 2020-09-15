وقالت ستيفاني في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إن مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي تعني لها الكثير موضحة: "بالتأكيد مشاركتي للمرة الأولى في المهرجان كفنانة لبنانية تعني لي الكثير، فهذا المهرجان عريق ويعتبر الأقدم بين المهرجانات العالمية".
وأضافت أن تحدى المهرجان هذا العام الظروف العالمية الصعبة نتيجة جائحة كورونا تسبب في اختلاف التنظيم وتقلص عدد المدعوين إلى النصف تقريبًا.
وتابعت ستيفاني: "بمجرد الوصول لفينيسيا هذه المدينة المليئة بالحب، تشعر أنك محاط بأجواء مختلفة تسمح لك بالانفصال عن الواقع ولو لأيام قليلة".
واستطردت حديثها أن مشاركة الفنان بفعاليات أي مهرجان عالمي تضيف له الكثير، ولاسيما وأنه يتسنى له متابعة الكثير من الأعمال غير التجارية كما يختلط بصناع المهنة ممن لديهم ثقافات أخري وقادمين من مدارس مختلفة.
وعما إذا تملكها شعور القلق بشأن السفر في ظل جائحة كورونا، أكدت أن السفر في هذه الظروف مسؤولية كبيرة، قائلة: "بالتأكيد لم يكن الأمر سهلًا، ولكني اخترت أن أسافر عبر طيران الإتحاد ووجدت منهم التزام كبير بكافة الاجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامتنا وهذا الأمر خفف عني الكثير من الشعور بالقلق، وأما أثناء فعاليات المهرجان فاتبعنا كافة التعليمات التي تحافظ على السلامة".
وعن تحضيراتها الفنية المقبلة، اختتمت ستيفاني حديثها موضحه: بعد عودتي إلى بيروت، لدي عدة نصوص ومنهم فيلم سينمائي مصري ومجموعة من الأعمال الدرامية ولكن حتى الآن لم أحسم الأمر ولم يقع اختياري على عمل معين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستيفاني صليبا لـ"دوت الخليج الفني": سعيدة بمشاركتي بمهرجان البندقية السينمائي لأول مرة.. وأعتبرها محاولة للاستمرار رغم الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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