نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم روسي يفوز بجائزة خاصة في مهرجان البندقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع فيلم "أرض الرحال" من إخراج الصينية الأمريكية، خلويا جاو، جائزة الأسد الذهبي بصفتها جائزة رئيسية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ77 وقال الناقد الروسي، أندريه بلاخوف، إن الفيلم يروي قصة الرحال الجدد الأمريكيين المقيمين في الطرقات وقصة الشيخوخة والعزلة والحرية. فيما لم تحضر المخرجة الفائزة مراسم توزيع الجوائز التي أقيمت في جزيرة ليدو بالبندقية وعقدت مؤتمر الفيديو من الولايات المتحدة. وفاز فيلم "زوجة الجاسوس" من إخراج الياباني، كيسي كوراسافا، بجائزة "الأسد الفضي" للمهرجان. أما الجائزة الخاصة للمهرجان ففاز بها فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" من إخراج الروسي المشهور أندريه كونتشالوفسكي. وسبق أن فازت بعض أفلامه مثل "الجنة " وبيت الأغبياء" بجوائز المهرجانات السابقة. وأدت زوجته، يوليا فيسوتسكايا، دورا رئيسا في فيلمه الجديد حيث تلعب دور مسؤولة شيوعية أيديولوجية تحاول كبح الانتفاضة الشعبية عام 1962 في مدينة نوفوتشيركاسك السوفيتية. ويروي الفيلم قصة تغير أيديولوجيتها بعد فقدان ابنتها في الانتفاضة. يذكر أن البرنامج الرئيسي للمهرجان شارك فيه 18 فيلما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيلم روسي يفوز بجائزة خاصة في مهرجان البندقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.