ديانا كرزون تتزوج بدون حفل زفاف بسبب "كورونا"

أعلنت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" عن زواجها من الإعلامي الأردني، معاذ العمري، اليوم الاثنين، دون إقامة حفل زفاف، التزاما بالإجراءات الاحترازية.
وجاء في منشور كرزون على "إنستجرام" تعليقا على صورة لها بصحبة العمري: "اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة".
ودعت كرزون الله أن يبعد الوباء عن البلاد وأهلها الطيبين، وأن تكون الحياة الجديدة التي هي بصدد الدخول فيها مليئة بالهدوء وراحة البال والسلام.
ويذكر أن ديانا كرزون كانت قد أعلنت عن خطوبتها من معاذ العمري بداية العام الحالي، خلال حفل أقيم بمنزلها.
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