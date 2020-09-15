الارشيف / فن ومشاهير

ديانا كرزون تتزوج بدون حفل زفاف بسبب "كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" عن زواجها من الإعلامي الأردني، معاذ العمري، اليوم الاثنين، دون إقامة حفل زفاف، التزاما بالإجراءات الاحترازية.

وجاء في منشور كرزون على "إنستجرام" تعليقا على صورة لها بصحبة العمري: "اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة".

ودعت كرزون الله أن يبعد الوباء عن البلاد وأهلها الطيبين، وأن تكون الحياة الجديدة التي هي بصدد الدخول فيها مليئة بالهدوء وراحة البال والسلام.

ويذكر أن ديانا كرزون كانت قد أعلنت عن خطوبتها من معاذ العمري بداية العام الحالي، خلال حفل أقيم بمنزلها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديانا كرزون تتزوج بدون حفل زفاف بسبب "كورونا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا