في ذكرى ميلاد شفيق نور الدين.. تعرف على عدد أبناء زعيم الفلاحين

أطلق على شفيق نور الدين، عدة ألقاب، من بينها "زعيم الفلاحين"، و"الفنان الفلاح"، حيث إنه ولد في قرية (بجيرم) مركز قويسنا منوفية، فكان يعتز بأصله الريفي وتقاليده وعاداته، وكان لوالده الفضل الأول في عشق ابنه الفن، فقد كان يعمل تاجرًا للقطن، الأمر الذي جعله يتنقل بين العديد من البلدان، والتي كانت تعرض بها العروض المسرحية، حيث عشقها الطفل "شفيق"، وأنشأ مسرحًا صغيرًا في قريته، مع أصدقائه؛ لعب فيه دور الممثل والمخرج والمؤلف.
تزوج الفنان الراحل شفيق نور الدين، في بداية حياته، من خارج الوسط الفني، وأنجب 6 أبناء، أحدهم هو الفنان المعروف نبيل نور الدين، وأخرى تُدعى «سمية» رحلت عن عالمنا في منتصف شهر يوليو الماضي.
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