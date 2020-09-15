نشر الموسيقي والملحن، فهد العبد الله قد نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" كشف خلالها آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي
وجاء في تغريدة العبد الله: "الحبيب الصديق خالد سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءا بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كرونا".
وأضاف: "دعواتكم يا أحبة لمن لا يكره أحدا، ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم".
وذكر في هذا الشأن أن الفنان السعودي خالد سامي، يعاني من متاعب في الكليتين، وجرى تأجيل إجراء جراحة له بسبب الظروف الصعبة التي تشهدها المستشفيات على إثر انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد.
وكان خالد سامي قد أحاط متابعيه بنفسه في مايو الماضي عن وضعه الصحي، وكتب على حسابه في "تويتر" قائلا: "إلى جميع من سأل عني، الحمد لله أنا بخير وتحت رحمة الله. سأستأنف العلاج بعد أزمة كورونا بإذن الله، شاكرا ومقدرا لجميع من دعا لي. الله يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال ويدوم عزك يا وطن".
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