في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

يحتفل اليوم الثلاثاء، 15 سبتمبر الفنان عزت العلايلي، بعيد ميلاده الـ 86، إذ ولد في مثل هذا اليوم، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1934، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقدم العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وبعض الأعمال المسرحية.

التحق عزت العلايلي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد كان عشقه للفن يداعب خياله ويغازل مستقبله، ولكن عند تخرجه لم تكن الفرص متاحة بسهولة للاندماج في المجال الفني، وحتى يقترب أكثر من حلمه؛ عمل معدا ببرامج التليفزيون.

وجاءت إليه الفرصة ليجني ثمرة تضحيته ووفائه للوعد الذي قطعه على نفسه وهو الوقوف مع إخوته لنهاية المشوار، فإذا به يسند إليه دور في فيلم ( رسالة من امراة مجهولة ) عام 1992، ولتكن هذه الفرصة هي بداية عهده بالفن فقد تألق وظهرت موهبة فنان واع مبدع دارس لفن الإخراج والتمثيل معا.

وكان للفنان عزت العلايلي، نشاطًا في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته، إذ شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبًا، إذ قام بتسجيل اسمه مع محامي للإنضمام للحركات المناهضة للاحتلال.

وفي هذه الأثناء تم الإعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال «ناصر»، وقضى عزت العلايلي 21 يومًا في المعتقل.