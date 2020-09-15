يوسف الشريف يعلق على تهنئة حنان مطاوع له بعيد ميلاده.. شاهد

رد الفنان يوسف الشريف على تهنئة الفنانة حنان مطاوع له بمناسبة عيد ميلاد الـ 42. وكتب يوسف الشريف عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏النجمه حنان مطاوع .. شكرًا جدًا ليكي.. وانت طيبه وبخير انت واسرتك الكريمه". وكانت حنان مطاوع ظهرت في فيديو نشرته انجي علاء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ذاته، وهى تهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده. و احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده، كما احتفت به زوجته إنجى علاء. وحقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة..

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