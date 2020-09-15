نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلور سويفت تشارك بفقرة غنائية بحفل جوائز ACM بعد غياب 7 اعوام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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تستعد النجمة تايلور سويفت للمشاركة بتقديم فقرة غنائية، ضمن فعاليات جوائز موسيقى كانتري الامريكية، بعد غيابها عن هذا الحفل فترة استمرت لـ 7 اعوام.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان فعاليات الحفل تقام في نهاية العام الجاري، وستقدم تايلور اغنيتها الجديدة الناجحة BETTY ضمن فقرتها الغنائية.

وتغيبت تايلور عن الظهور بحفلات الجوائز الموسيقية لفترة طويلة كان آخرها حفل جوائز MTV VMA.



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