نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق كريس ايفانس يسخر من أزمة تسريب لقطات مخلة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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كان النجم كريس ايفانس الشهير بتجسيد شخصية كابتن امريكا حديث منصات التواصل في الفترة الاخيرة، بعد نشره بالخطأ لصورة اباحية عبر حسابه الخاص على تويتر.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان شقيقه الاصغر سكوت، انضم للمغردين الساخرين منه، للتخفيف من وطأة الموضوع، الذي كان مثار اهتمام الجميع على مدار 24 ساعة.

وقام سكوت بنشر تغردية كتب بها، "ما فاتني"، في اشارة للسخرية من شقيقه.



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