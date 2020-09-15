نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابسي بانو تحتفل بمرور عامين على طرح Manmarziyaan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

Advertisements

احتفلت الفنانة الهندية الشابة تابسي بانو، بمرور عامين على طرح فيلمها المميز Manmarziyaan، بنشرها للقطات لها من كواليس الفيلم.

ونقل موقع انديا توداي اللقطات التي نشرتها تابسي، وكانت لها برفقة النجم فيكي كوشال الذي شاركها في بطولة الفيلم.

وقامت تابسي بنشر اللقطات عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام، وحصدت تفاعل ايجابي كبير من متابعيها.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تابسي بانو تحتفل بمرور عامين على طرح Manmarziyaan على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.