بتكلفة 180 مليون جنيه.. الانتهاء من مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بعدد 1404 مقعد (980 مقعد بالصالة الرئيسية، و424 مقعد بالبلكون)، بالإضافة الى خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع، وعدد 21 ستارة عرض خلفية، تعمل إلكترونياً بنظام رقمى لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 متر مربع، كما تشمل القاعة عدد 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و 3 غرف للترجمة.

• مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.

• ويضم المجمع 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير، بمبنى العروض الفنية مجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة؛ مما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التى تتطلب إقامة عدة جلسات بشكل متواز فى نفس التوقيت، بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.

بالإضافة إلى:

متحفين:

(أ)متحف الفن المعاصر:

• والذي يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة.

(ب)متحف حلوان :

• وهو متحف توثيقي يعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان،وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.

• كما يتضمن مبنى العروض المتحفية عدد 4 قاعات للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات الخاصة بالمبنى.