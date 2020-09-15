إعادة طرح فيلم Stree بالسينمات اليابانية خلال الأسبوع الجاري

أحمد جمال أحمد

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تشجع اليابان عودة صالات العرض السينمائية بها، بإعادة طرحها لمجموعة مميزة من الافلام الأمريكية والهندية من ضمنها فيلم Stree.

وقال موقع انديا توداي، ان الفيلم من انتاج عام 2018، يعاد طرحه بالسينمات اليابانية خلال الاسبوع الجاري تشجيعا لعودة صالات العرض بها.

وهو من بطولة كل من النجمة الهندية الشابة شاردها كابور والنجم راجكومار راو.



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