عمرو سعد عن شقيقه: صوت مميز لو اشتغل هيقلب الدنيا.. وحاولت أغني

قال الفنان عمرو سعد، بأن شقيقه المطرب أحمد سعد، من أهم المطربين على الساحه الغنائية لأنة يمتلك صوت مميز. وأضاف سعد خلال مكالمة هاتفية في برنامج"الحكاية" مع الأعلامي عمرو أديب" أحمد معملش غير ألبومين ده لو اشتغل هيقلب الدنيا.. لأنه ما شاء الله موهبة كبيرة وحضور صوته وتميزه رائع والناس فى الدول العربية دايما بيكلمونى عنه ". وتابع حديثه عن مزحا "أنا أصلا كنت عايز أغنى بس اتقهرت بسبب أحمد.. حبسنى بصوته لأن إمكانياته عالية جدا.. كان نفسى اطلع مطرب وحاولت".

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