للمرة الثانية.. نور محمود تجمعه علاقة حب بحنان مطاوع (تفاصيل)

نجح الفنان نور محمود في تحقيق نجاحًا كبيرًا بعد مشاركته في حكاية "أمل حياتي" التي تم عرضها ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وشهد المسلسل قصة حب جمعت بينه وبين الفنانة حنان مطاوع، فيشاء القدر أن يتعاون معها مرة أخرى معها فى مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد ضمن أحداث العمل شخصية مدرس يُدعى أحمد تجمعه علاقة حب مع الفنانة حنان مطاوع مرة أخرى وتتطور الأحداث فيما بينهما.

مسلسل "القاهرة كابول"بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، نور محمود، شيرين، سارة نخلة، معتز هشام بالإضافة إلى الفنان أحمد رزق الذي يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج شركة سينرجي.

والجدير بالذكر أن حكاية "أمل حياتي" شارك في بطولتها حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.