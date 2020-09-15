انطلاق تصوير فيلم "مطبعة هرم" في هذا الموعد

يبدأ المخرج سامح عبد العزيز في تصوير فيلمه الجديد "مبطعة هرم"
في منتصف شهر أكتوبر المقبل، والفيلم بطولة كل من خالد الصاوي، حمدي الميرغنى، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة في إطار كوميدى.
يُشار أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال تعاونا معًا في مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادي مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر.
والجدير بالذكر أن بيومي فؤاد يقوم حاليًا بتصوير مشاهده الأخيرة في فيلم "النمس والإنس" مع الفنان محمد هنيدى ويُجسد خلال الأحداث دور عفريت وصاحب كبارية، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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