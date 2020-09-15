نشرت الفنانة صفاء جلال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". اقرأ أيضا: ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: منورين، احلي اتنين، الجميلة يذكر آن آخر أعمال صفاء جلال مسلسل "سابع جار" فى جزئه الثاني ومن المقرر بدء تصوير الجزء الثالث من المسلسل قريبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعشها.. صفاء جلال توجه رسالة للفنانة لطيفة عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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