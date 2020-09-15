ريهام أيمن تحتفل بعودة نجلها للمدرسة

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بعودة نجلها للمدرسة، عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت ريهام أيمن صورة لنجلها بالزي المدرسي وعلقت قائلة: "اول يوم مدرسة". اقرأ أيضا: كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي. وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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