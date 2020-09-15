حياة الفهد تكشف عن مفاجأة جديدة في مسلسل "أم هارون"

ونشرت صورة لسيناريو العمل عبر حسابها في انستغرام وعلقت قائلة: “توكلنا على الله العلي القدير، “عرش الطاووس” سنذهب إلى عالم مختلف ومشوق ومعالم جميلة بلمسات إخراجية جميلة من المخرجة هيا عبدالسلام، ونجوم من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي، وأيضاً من العراق الحبيبة”.
وتابعت : سنعلن عن أبطال العمل خلال الأيام المقبلة ونسأل الله التوفيق للجميع رمضان 2021” وأرفقته بوسم “سلسلة أجزاء أم هارون”.
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