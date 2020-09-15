أحمد حلمي يتصدر تريند جوجل.. والسبب "صاحبة السعادة"

كشف الفنان أحمد حلمي عن كواليس ارتباطه بزوجته الفنانة منى زكي، كما سرد تفاصيل اللحظة التي اعترف بحبه لها على متن المركب أمام قصر المانسترلي، وقال لها فجأة "أنا بحبك".
وتابع حلمي أنه بعد ذلك سافرت منى إلى جنوب أفريقيا لتصوير أحد أعمالها الفنية، وقرر أن يرسل لها وردًا من مصر إلى هناك في الفندق الذي تقيم فيه.
وأضاف أنها بعد عودتها لم تتحدث معه عن هذا الورد وقرر أن يسألها بنفسه، ولكن إجابتها كانت صادمة عندما أخبرته بأن هناك معجب آخر كان يرسل لها ورد يوميًا هناك ولكنه أوضح لها قصة الورد الذي أرسله لها وحينها وجدها سعيدة بما فعله واعترفت له بحبها.
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