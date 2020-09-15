حقيقة القبض على زوج ديانا كرزون بعد حفل الزفاف

و قال العمري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذلك حدث بعد حفل زفافه أمس من ديانا كرزون "بأن استدعاءه من قبل الشرطة بهدف معرفة تفاصيل الزفاف من ناحية العدد فقط، "
وأضاف "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".
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