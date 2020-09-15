حقيقة زواج أنغام من المايسترو هاني فرحات

وكشفت مصادر مقربة من أنغام، بأن هذا الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة وأنّ هاني فرحات أقرب صديق لها، والمايسترو الخاص بها منذ سنوات طويلة.
. يشار إلي أن المطربة عاشت فترة صعبة، بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، بسبب الهجوم التي تعرضت له من قبل رواد السوشيال ميديا، لأنه كان متزوج من غيرها، إلي أن انتهى الزواج ب الأنفصال في بداية العام.
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