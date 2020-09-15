خالد الذهبي يكشف عن معاناة والدته أصالة برسالة مؤثرة

وجه ​خالد الذهبي​ نجل الفنانة السورية ​أصالة​ من طليقها ​أيمن الذهبي​ رسالة مؤثرة لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر خالد الذهبي صورة جمعته بوالدته أصالة في مرحلة طفولته،

وعلّق عليها قائلاً :"ماما، لقد حملتي الهم طيلة حياتك، أتمنى لو أنه باستطاعتي الاهتمام بك كما تفعلين مع عائلتك، تمتلكين أنقى روح، ويقتلني ذهابك للعمل كل يوم وأنا أعلم أنك لا تزالين مجروحة، ولكنني سأظل دائمًا هنا أذكرك كم أنك مهمة، تمتلكين أنقى قلب في العالم يا أمي فحتى في أكثر أوقاتنا ظلامًا تظلي تذكرينا بحجم النعم التي نمتلكها ولم يقف أحد معي في شدتي سواك يا أمي".

وتابع قائلاً:" ورغم كل الصراعات التي تخوضيها لا زال بإمكانك اعتصار قلبك لتطرحي أعظم ألبوم غنائي سمعته في حياتي وأنا أعي ما أقول جيدًا، لا أستطيع أن أوفيكي ما علمتيني إياه، أنت أكثر شخص عطوف أعرفه يا ملاكي، أتمنى لو كان باستطاعتي تدفئتك وانتشالك من كل برودة هذا العالم، لأن هذا ما كنتي تفعليه لنا طيلة حياتك، وهذا وقتي لأفعل مثلك، أعلم بأي ضغط تشعرين،ولكنني أعلم أنني سأبذل ما في وسعي لأطبق ما علمتيني إياه لتكوني فخورة بنتيجة تربيتك، أنا فخور بكي يا ملكتي".