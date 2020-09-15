بالفيديو.. عمرو دياب يحيي أولى حفلاته بمناسبة اليوم الوطني السعودي

نشر الفنان المصري عمرو دياب صورا من أولى حفلاته في السعودية، والتي يشارك فيها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، كما نشر حساب فعاليات ”أبحر في الصيف“ مقطع فيديو من الحفل.

وأحيا ”الهضبة“ حفلا فنيا خاصا بركاب سفينة ”الكروز“ السياحية عقب وصوله أمس الاثنين إلى السعودية في شاطئ الرأس الأبيض على البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يحيي الفنان المصري حفلة ثانية في الـ 26 من سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وكانت هيئة الترفيه كشفت في وقت سابق عن برنامجها الفني بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/أيلول، مع عودة الحفلات الجماهيرية، التي سبق وتوقفت لأشهر عدة بسبب جائحة كورونا.

وسيشارك عدد من الفنانين الخليجيين والمصريين بهذه المناسبة في كل من الرياض وجدة، وهم الفنانون ماجد المهندس ورابح صقر وراشد الماجد وأصيل أبوبكر وأحلام وعبادي الجوهر وداليا مبارك، إضافة إلى فناني مصر وهم أنغام وتامر عاشور ومحمد حماقي ليختتم عمرو دياب حفلات جدة.