وفاة الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير

رحل عن عالمنا منذ قليل الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية منذ قليل، عن خبر وفاته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب منير مكرم منشورًا قال فيه :"الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير قد أصيب مؤخرًا بوعكة صحية دخل على أثرها إلى مستشفى العجوزة، وأكد الأطباء أن الحالة حرجة نتيجة تقدم السن وضعف حالته الجسدية بشكل عام.

ولد الكاتب أمين بكير يوم ٨ مارس عام 1937، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية وله العديد من المؤلفات المسرحية والقصص القصيرة وقصص الأطفال إلى جانب الدراسات النقدية المتعددة في المسرح.