وعلقت منال على الصورة قائلة " صباح الخير " ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :
صباح الورد - منورة - صباح الفل - قمر
اقرأ أيضا :
داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في أولى حلقات برنامجها على دوت الخليج
يشار إلى أن آخر أعمال منال سلامة كان مسلسل "عائلة الحاج نعمان" بطولة تيم حسن وهبه مجدي وسهر الصايغ وصلاح عبد الله وأحمد بدير وصفاء الطوخي ومي كساب ولقاء سويدان وشريف خير الله، وهو من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.
ولم تتمالك منال سلامة نفسها وظلت تضحك على ما فعله زوجها، وكتبت معلقة على الفيديو: "أخرة الحظر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ إطلالة جديدة.. شاهد: منال سلامة تتألق فى أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.