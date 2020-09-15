وسط أجواء عائلية.. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "إيلي" | فيديو

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني مجموعة من الصور والفيديوهات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الفيديوهات والصور لقطات من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد ابنها "أيلي" الذي اقتصر على العائلة، وعلقت الفنانة اللبنانية قائلة: اليوم صاروا 9 سنوات، عقبال المية يا روح ماما، أحلى نهار بحياتي 14 سبتمبر، الله يخليلي إياك إنت، حياتي، روحي، قلبي أشوفك أحلى".

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو مع إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،.

تقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحه.