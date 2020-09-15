وظهر في الفيديوهات والصور لقطات من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد ابنها "أيلي" الذي اقتصر على العائلة، وعلقت الفنانة اللبنانية قائلة: اليوم صاروا 9 سنوات، عقبال المية يا روح ماما، أحلى نهار بحياتي 14 سبتمبر، الله يخليلي إياك إنت، حياتي، روحي، قلبي أشوفك أحلى".
تقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط أجواء عائلية.. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها "إيلي" | فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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