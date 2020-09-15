وفاة الفنان أمين بكير بعد صراع من المرض

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان والكاتب المسرحي أمين بكير.

وكتب "مكرم" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : "الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير".

أمين بكير تعرض لوعكة صحية أدت إلى نقله المستشفى، وهو مؤلف وممثل ولد 8 مارس عام 1937 في القاهرة، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية .

وشارك أمين بكير في بطولة مسرحية الساحرة وغيرها من الأعمال المسرحية، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية.