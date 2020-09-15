وكتب "مكرم" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : "الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير".
أمين بكير تعرض لوعكة صحية أدت إلى نقله المستشفى، وهو مؤلف وممثل ولد 8 مارس عام 1937 في القاهرة، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية .
وشارك أمين بكير في بطولة مسرحية الساحرة وغيرها من الأعمال المسرحية، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنان أمين بكير بعد صراع من المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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