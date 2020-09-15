قبل دخولها المستشفى.. فاتن الحلو فى ندوة «دوت الخليج»: بعت كل ما أملك من أجل تربية الحيوانات.. كورونا أثرت سلبيا على مهنتى.. وتكش...

فاتن الحلو فى ندوة "دوت الخليج":

حقيقة هروب أسد من السيرك

بعت كل ما أملك من أجل تربية الحيوانات

كورونا أثرت سلبيا على مهنتى

مرضى كشف لى معادن الناس

أشرف زكى أول من تابع حالتى الصحية بعد عملية القلب المفتوح



رغم الصعوبات التى تمر بها مدربة الأسود فاتن الحلو، إلا أنها تحرص على عملها وتحاول أن تسعد جمهورها متغلبة على كل الصعوبات والمعوقات التى تواجهها فى المهنة.



وقد استضاف "دوت الخليج" مدربة الأسود فاتن الحلو فى ندوة خاصة تحدثت فيها عن كثير من الأمور التى واجهتها فى الفترة الأخيرة، وكشفت عن معاناتها، خاصة فى فترة انتشار فيروس كورونا المستجد والتى شهدت توقفا تاما للعمل.

فترة كورونا



وقالت إن هناك تأثرا كبيرا بالفعل، وتسبب هذا الأمر فى عزوف الجمهور عن السيرك، ولكن الجمهور بعدما وجد تطبيق الإجراءات الاحترازية اطمأن للتواجد فى السيرك وشهدت الفترة الماضية حضورا كبيرا من جانب الجمهور.

وأضافت فاتن الحلو، خلال بث مباشر، أن فترة التوقف بسبب فيروس كورونا اضطرتها أن تبيع ما تملك من أجل أن تطعم الحيوانات فى السيرك، لافتة إلى أن تكلفة المكان عالية جدا، وهى قطاع خاص، كما أشارت إلى أن تلك الفترة كانت مرهقة ومتعبة جدا بالنسبة لها.



هروب الأسد



كما كشفت مدربة الأسود فاتن الحلو حقيقة هروب أحد الأسود من السيرك الخاص بها، وهو الأمر الذى سبب حالة من الذعر والخوف فى المنطقة الخاصة بنادى الشمس حيث تقام العروض.



وقالت فاتن الحلو، قبل دخولها المستشفى أمس بسبب كسر فى القدم: "لم يحدث أن هرب أى أسد من السيرك الخاص بى، ولكن مروج هذه الشائعة كان هدفه منها إثارة حالة من البلبلة والذعر والخوف وهو ما تحقق بالفعل".

وأضافت: "تلقيت العديد من الاتصالات سواء من أهالى المنطقة أو مسئولين كبار، والداخلية يستوضحون حقيقة الأمر وما تردد، ولكن توجهت سريعا إلى السيرك وقمت بتصوير فيديو مع الأسود من أجل التأكيد على عدم هروب أى منهم". وأوضحت فاتن الحلو: "هذه الشائعة نالت منى وتسببت فى عزوف بعض الجمهور من السيرك وأضرت بنا كثير فى توقيت صعب، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى تقليل أعداد الجمهور بالسيرك".



أزمة صحية شديدة



وأشارت فاتن الحلو إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية تعرضت إلى أزمة صحية شديدة أثرت عليها وتسببت فى نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت إلى إجراء عملية قلب مفتوح، وهو الأمر الذى كان صعبا عليها.



وتابعت: "إن هذه الفترة كشفت لى معادن الناس، حيث وجدت كل الدعم من جانب جمهورى، بالإضافة إلى عدد من النجوم، خاصة الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الذى وقف بجوارى".