نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده .. معلومات لا تعرفها عن عزت العلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الفنان عزت العلايلي بعيد ميلاده ال 86 ، فهو يتمتع بمسيرة فنية حافلة وأن استطاع أن يرسخ أسمه في قلوب الجمهور.

وفي التقرير التالي يعرض لكم :الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الفنان القدير عزت العلايلي.

* نشأ عزت العلايلى فى أسرة برجوازية كان له 3 أخوات هن: نجوان وعنايات وفاطمة، وحين أوشك على الالتحاق بالتعليم الأساسى انتقل مع أسرته إلى الإسكندرية.

*حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

* بدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين.

*كان ماهرا فى تقليد المعلمين والمطربين وبالأخص فنانى المونولوج مثل شكوكو، ثم انتقل لمدرسة الشيخ صالح الابتدائية، والتحق بقسم التمثيل فيها بعد أن تجلت لديه موهبة التمثيل وتدرب على يد الأستاذ عبد الحميد سليم وهو شقيق الفنان عبد المحسن سليم.

*وبمناسبة المولد النبوى مثل التلميذ عزت العلايلى فى أحد العروض المسرحية المدرسية مجسدا شخصية موسى عليه السلام، ولفت أنظار الجميع بتميز أدائه لكنه لم يخف ميله لفن التقليد، بخاصة تقليد المدرسين على نحو كاريكاتوري.

*وقدم عزت العلايلي برنامجا تليفزيونيا واحدا بعنوان "رحلة اليوم"، وكان يجوب به المحافظات لتصوير أفلام قصيرة عن كل محافظة في يوم واحد، كما قدم أكثر من 200 عملا فنيا متنوعا مابين السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة.

* قدم الكثير من الأعمال الناجحة منها "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".

* حصل عزت العلايلي على عدة جوائز على رأسها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتم تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بصفته رائد جيل الوسط، كما حصل على جائزة أحسن ممثل من جمعية الفيلم أكثر من مرة،وتم تكريمه فى مهرجانات دبى وقرطاج، فضلا عن عدد من الجوائز المحلية والدولية.