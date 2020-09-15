ميريهان حسين تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

حرصت الفنانة ميريهان حسين علي تهنئة صديقتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم.

حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع إنستجرام، ووجعت لها رسالة خاصة قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا زوزو بحبك فوق ما تتخيلي يا أختي وأعز صحابي ياللي ديما معايا، كتفك في كتفي وديما سانداني ربنا يخليكي ليا".

والجدير ذكره أن ميريهان حسين شاركت مؤخرًا في مسلسل "ختم النمر" ، وحققت خلاله نجاحاً كبيراً برفقة نخبة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني، نسرين طافش وآخرين.