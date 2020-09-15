الست الجدعة.. بسمة تدعم رضوى الشربينى بعد أزمة الحجاب

دعمت الفنانة بسمة، الإعلامية رضوى الشربينى ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت بسمة قائلة: "الست الجدعة #supportwomen".

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يذكر أن فتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا عاجلا مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها من خلال برنامجها "هي وبس".