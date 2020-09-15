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سامح عبد العزيز يبدأ تصوير فيلم مطبعة هرم.. 15 أكتوبر

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قرر المخرج سامح عبد العزيز البدء فى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "مطبعة هرم" يوم 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بمعاينة أماكن التصوير واختيار الأبطال. 

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وبطولة كل من خالد الصاوى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول مجموعة من القضايا الاجتماعية التى تفرض نفسها على الساحة حاليا. 

يذكر أن آخر أعمال سامح عبد العزيز مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا والذى عرض العام الماضى. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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