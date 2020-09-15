تعرف على أحداث الحلقة 2 من مسلسل ابنة السفير

شهدت احداث الحلقة ٢ من مسلسل ابنة السفير اشتعال الاحداث بعدما قرر سلطان " انجين اكيورك" وصديقه فايز ان يتحولا الى اعداء.
وبدأت الاحداث عندما حاول فايز ، ان يعترف لنارين " نسليهان اتاغول" بحبه وسرعان ما تعدي عليه سلطان بالضرب حتى فقد وعيه، ويرغم سلطان حبيبته نارين على البقاء في القصر لكي يحميها من امين الذي سبق وخطفها.
وتقوم مياده زوجة سلطان بزيارة منزل سليمان عدو زوجها سلطان من اجل الاتحاد مع امين لكي يخطف نارين مرة اخرى وتتخلص منها.
مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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