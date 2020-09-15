مهما طالت الأزمة سنعود| رسالة غامضة من عمرو دياب بـ إنستجرام

وأحيا النجم عمرو دياب، حفلا ناجحا، على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر، منذ أزمة كورونا العالمية.

وكانت الشركة المنظمة للحفل، قد أعلنت إقامته وفقا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأحيا عمرو دياب، الحفل، عصر الاثنين، بمشاركة فرقته الموسيقية كاملة، وقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.